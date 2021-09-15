資深藝人龍劭華14日在高雄昏迷不治，台中市長盧秀燕15日在臉書發文悼念，龍劭華為台中人，市府找他拍攝社會福利宣導廣告，很「阿沙利」就答應，8月底拍攝過程，龍劭華體驗中捷，還到國民運動中心感受持敬老卡入場的優惠，不料生命驟然提早落幕，龍劭華將永遠留存在影迷心中。

盧秀燕憶起龍劭華親切、認真的形象還很鮮明，拍攝公益廣告過程全心全力的投入，身為台中人，他很高興的搭乘剛通車的台中捷運綠線，還到國民運動中心感受持敬老卡入場優惠，讓市民對長輩的友善服務，更清楚了解。

盧秀燕說，非常感謝他參與，投入社會福利宣導，以及對台中的付出，出道多年的他，精準塑造每一個角色，早已是大家心中的影帝。

「他用每一個戲劇作品書寫紀錄了影視歷史」，盧秀燕感傷的表示，這些演出，將永遠留存在影迷的心中。

很多網友在盧臉書留言哀悼懷念，盧秀燕也回應心中遺憾，「龍大哥是令人景仰的傑出影視工作者，演什麼像什麼，許多人都是他的影迷，我們很崇敬龍大哥。」