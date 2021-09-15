梁家輝（左）談到當年拍《情人》與英國女星珍瑪琪互動很困難。（車庫娛樂）

1992年推出的情慾經典《情人》（法文片名：LAmant）由香港金獎影帝梁家輝和《夜色》英國女星珍瑪琪（Jane March）主演，將於10月15日一刀未剪重返大銀幕。本片以法國殖民時期的越南為背景，描述一個中國男人和一個法國少女之間一段跨越種族和年齡的禁忌之戀，片中兩人有大量正面全裸床戲，一刀未剪，堪稱是梁家輝生涯最大尺度演出。

男女主角是《情人》的核心，因此選角非常重要，尚賈克阿諾也為此苦惱許久。因為原作小說設定女主角是十五歲半的少女，尚賈克阿諾決定要找年紀相近的素人演員，他在巴黎、倫敦、紐約、洛杉磯等大城市發出了選角廣告，也大量訂閱世界各國的青少年雜誌。然而，在排除數千名人選後，仍然無法找適合的演員，讓尚賈克阿諾一度懷疑自己對女性失去興趣。「我開始擔心我自己的身心是否出了什麼狀況？因為在這麼多年輕貌美、上帝創造的美麗寵兒中，卻沒有一個能引起我身心任何一丁點興趣的女孩！」後來，尚賈克阿諾的妻子偶然在一本英國雜誌發現珍瑪琪的照片，讓他如獲至寶，在親自面談後更加驗證他的直覺。「幾個月中我第一次證實了我在『身體本能』方面沒有問題，這個十七歲的鄉下女孩給了我一種直接的情感刺激。」雖然當時珍瑪琪還沒有任何表演經驗，尚賈克阿諾仍決定要起用她。

另一個角色「中國男人」，尚賈克阿諾一開始前往好萊塢尋找適合的人選，但是他發現當時在好萊塢能出頭的華裔演員大部份都是擅長武打的類型，跟他需要的溫文儒雅形象相去甚遠。因此，尚賈克阿諾轉往亞洲尋找，跑遍東京、北京、上海、台北、香港之後，依然沒有找到適合的演員，直到義大利名導柏納多貝托魯奇（Bernardo Bertolucci）向他推薦梁家輝。尚賈克阿諾表示，他很相信「一見鍾情」，選角的決定往往都是在一瞬間做出來的，只要一見到面，他馬上就會知道這個演員可不可行，「這種情況發生在布萊德彼特（Brad Pitt）、裘德洛（Jude Law）、史恩康納萊（Sean Connery）、珍瑪琪，還有就是梁家輝。」雖然尚賈克阿諾相當中意梁家輝，但是他因為擔心自己的英語能力不足，遲遲不敢接下這一角色，尚賈克阿諾花了很多時間說服他，他才終於接受，事後證明這個選擇是完美的。

《情人》上映多年後，梁家輝某次受訪時談到本片，他坦言跟珍瑪琪互動很困難，「我演戲這麼多年幾乎從來沒有遇到難以相處的演員，唯一碰到的就是《情人》中的珍瑪琪，這是珍第一次拍電影，對她來說很困難，不知道（該）做什麼。這種壓力是巨大的，我和她之間既有年齡的差距，也有文化上的差異。她的壓力是如何拍好親熱戲，我的壓力是如何找出一個有效的方法使她放鬆。」後來經過不斷溝通和釋出善意，珍瑪琪終於對他放下戒心，也變得比較投入和自然，他感嘆道：「我覺得拍親熱戲真是一件既辛苦又痛苦的事情。」