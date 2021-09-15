大陸電信設備巨頭華為從2019年遭到川普政府輪番制裁，導致華為從5G早先大量投資優勢，5G商用合約也遭到美國及盟友排除在通訊基礎建設之外，甚至在晶片來源遭到美國禁令限制後，消費者業務部門面臨危機。對此，華為創辦人任正非、華為輪值董事長徐直軍點出6G對華為前景發展的重要性，並預期6G於2030年商轉。

華為先是在2019年實體清單影響下，無法使用GMS服務，甚至在2020年加緊禁令後，連含有美國技術的半導體產品與服務都無法獲得來源，全球晶圓代工龍頭台積電於2020年9月14日起不再供貨華為，委由台積電5奈米製程代工生產的麒麟9000，成為華為海思半導體的5G絕版處理器。

華為去年將子品牌榮耀，出售給由具國企背景的的深圳市智信新信息技術，華為與榮耀完全切割，以確保新榮耀能繼續採購美方的晶片與零組件，華為的鴻蒙作業系統，也協助華為產品發展，並繼續推出級艦機種，但僅限4G功能。

至於任正非8月2日在華為中央研究院創新先鋒座談會表示，華為被美國打壓的這2年，人力資源政策從未變過，工資、獎金發放一切正常。華為從2年前在混亂的驚恐中反應過來，形成今天的陣列。

任正非強調，這2年受美國的制裁，華為不再追求用最好的零部件造最好的產品，在科學合理的系統流量平衡的方法下，用合理的部件也造出了高質量的產品，大大地改善了獲利能力。至於6G，任正非認為研發是未雨綢繆，搶占專利陣地，不能因為沒有專利而受制於人。

任正非表示，當華為領跑世界的時候，過去強調標準，華為走在時代後面，別人擁有龐大基礎，不融入標準就無法與別人連通；不過，當華為走在前面，就不要受此約束，敢於走自己的路，敢於創建事實標準，讓別人來與華為連接。

至於日前華為心聲社區日前公告，徐直軍談論6G技術，雲端計算、大數據、AI、區塊鏈、邊緣計算等應用領域都會帶來影響，華為將與會需要6G的業界合作，並廣泛性討論，共同定義6G。

徐直軍的談論是替一本新書寫序，由華為無線部門技術長童文以及高級副總裁朱佩英共同出版，紀錄華為對6G的研發與看法，主軸為5G的萬物互聯，6G跨越人聯以及物聯，可能變成萬物智聯。徐直軍認為，從1G到5G經歷40年，移動通訊市場早就發展成熟，華為不可能閉門造車，6G肯定要跟產業合作，盡量少走彎路，因為6G是否能成功，是要看整個產業的創造力。

華為預期，6G在2030年左右投入商轉。

目前5G商轉頻段仍以Sub-6 技術為主，美國則是同時支援Sub-6與毫米波（mmWave），5G專利爭奪戰則是在去年由三星率先在大陸開打，要求確定與愛立信（Ericsson）之間的全球許可條款，愛立信也在美國德州對三星提起訴訟，指其拒絕接受FRAND許可費率，最終雙方達成全球和解。華為則是在今年3月公布5G專利許可收費標準，挑戰包括諾基亞等海外電信設備商的5G費率標準。最新則是由OPPO對諾基亞於歐洲、大陸市場提出5G專利訴訟。

IPlytics報告顯示，截至2021年2月1日，在全球5G專利申請量上，華為以15.39％比例領先，隨後有三星、高通緊追在後。

至於大陸互聯網絡信息中心（CNNIC）8月底公布《中國互聯網絡發展狀況統計報告》，報告分為通信技術、晶片技術、量子技術以及衛星互聯網等領域表現，大陸已經取得6G專利申請主要來源國，約1.3萬餘項、1.58萬件，申請量占比35%，高居全球第一。