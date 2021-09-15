虎頭埤風景區中秋推出優惠中秋節假期4天連假壽星免費入園。（虎頭埤提供／曹婷婷台南傳真）

中秋連假將屆，有南瀛八景之首「虎埤泛月」美稱的虎頭埤風景區，今年中秋推出一系列優惠方案，中秋連假（18日至21日）生日的遊客， 4天壽星皆可免費入園。此外，一般遊客憑門票可享腳踏船6折優惠，如再搭配台南好康劵，可享各種不同優惠，歡迎前來遊賞。正值防疫期間，也提醒遊客確保安全社交距離，確實遵守園區防疫措施，維護台南防疫成果。

觀旅局長郭貞慧表示，虎頭埤風景區內有一座蟋蟀生態館，館內約3萬隻黃斑黑蟋蟀將帶大家回到童年田野趣味，還可順便參觀園區精心策畫的「遇見台灣第一水庫古往今昔」老照片特展，從日本時代到70年代老照片，見證台灣第一水庫百年風華，歡迎遊客來台南度過難忘的中秋佳節。

虎頭埤風景區配合振興經濟也推出「2021振興虎埤溫馨短文小故事徵集比賽」，即日起至110年11月15日，分社會組(含大學以上)、學生組等進行徵集，分第一、二、三名，佳作數名(俟徵集狀況調整)，提供最高1萬5000元獎金。另，台南好康券入園優惠方案：自9月6日至明年2月6日，憑台南好康券入園，每車200元可4人以內入園(原價360元)；憑台南好康券入園，得享半價入園優惠。

因應中央流行疫情指揮中心9月14日以後管制放寬防疫規範，人流管制上限2500人；暫不開放早上6：30以前晨運民眾入園。（開放時段AM6：30~PM6：00，售票至PM5：00；暫不開放烤肉區；開放太陽能船遊湖(40人以下)、露營區 (需事先電話預約)；室內館室蟋蟀生態館人流限制50人以下；開放假日導覽解說服務(人流管制30人以下)；視預約露營狀況適度局部開放衛浴空間；開放街頭藝人申請。