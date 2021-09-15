公視時代生活劇《茶金》正式海報曝光。（公視提供）

公視與客委會合製時代生活劇《茶金》於台北電影節放映特別版，一分鐘內快速秒殺，沒買到的粉絲哀嚎一片，狂刷「買不到哭～」，為了安慰鐵粉，劇組加碼於9月15日推出正式海報，充分展現台灣首部大女主時代劇的氣勢，溫昇豪誇讚：「很有台灣版亂世佳人的氣勢！」另外，並公布播出訊息，自11月13日起，每周六晚間九點於公視首播，11月15日起，每周一、周二晚間十點於客家電視播出。

在正式海報中，七位硬底子演員於花蓮文創園區的主場景「日光公司」霸氣登場。劇中茶商千金張薏心（連俞涵飾）居中，父親吉桑（郭子乾飾）及暖心戰友KK（溫昇豪飾）站其後，其次是力爭上游的窮學生范文貴（薛仕凌飾）、在商場上打仗的霸氣將軍靳元凱（黃健瑋飾）、斡旋於冠蓋間的風華名伶夏慕雪（李杏飾），與絕妙配茶功力的天才茶師羅山妹（許安植飾），充分展現大女主時代劇的氣勢，而且，每位的表情、肢體、服飾，似乎都充滿了玄機，引起粉絲熱議，企圖探究角色間關係。

溫昇豪飾演協助美援任務的失意戰俘，他說：「《茶金》與《亂世佳人》雖屬不同年代，但是都是經過戰爭洗禮後，大女主角力圖振作家業，誓言讓家人及倚靠家業生存的人求得溫飽。」他也首次揭露當初接演《茶金》時，心中想像KK的形象，與克拉克蓋博在《亂世佳人》、《魂斷藍橋》中的樣貌有些神似，吊帶褲、西裝，很美式的風格，與姚君所打造的整體造型十分貼合。

溫昇豪跟郭子乾、李杏、連俞涵、許安植都是第一次合作，與黃健瑋、薛仕凌則是再次合作。他說八年前拍《金大花的華麗冒險》首度與薛仕凌合作，兩人關係很好；去年看到薛仕凌在《做工的人》中飾演挖土機司機阿全，表現十分亮眼，這幾年，薛仕凌在戲劇上面的努力跟付出都被看見，今年金鐘獎更獲得雙料提名。

飾演茶商千金張薏心的連俞涵說，看到這張海報，就聯想起小吉（客語「小姐」）滿是傷痕、撞出新社長一生！如同劇中的台詞：「受過傷才有獨一無二滋味！」只是，過程真的好辛苦！

《茶金》整體造型由金鐘造型指導姚君操刀，場景由美術指導賴勇坤與美術團隊精心打造，平面視覺則透過行影映畫攝影與設計。6月公布七張角色海報，被媒體喻為美出新高度，新釋出的正式海報更延續風格，呈現造型、美術設計、平面設計的整體戰力，延伸「和洋折衷」的時代美學與氣味。

在七人身後的陳設，更是充滿了魔鬼般的細節，大小道具加起來就有數百件，許多杯子更是為本劇特別燒製；而場景中充滿著迷霧，彷彿描繪著戰火洗禮過的台灣，隱藏著許多的未知，微弱中卻散發著光芒。

《茶金》全劇共12集，由瀚草影視與公共電視製作，金鐘導演林君陽執導，鎮、徐彥萍、黃國華編劇，結合夯劇《火神的眼淚》，以及《我們與惡的距離》、《一把青》金鐘製作團隊聯手打造，推出台灣首部4K／UHD HDR（高動態範圍）製作連續劇。故事靈感源自真實人物與歷史，描繪1949年，臺灣最大茶葉公司因政府金融整頓，舊台幣換新台幣「四萬換一塊」，一夕之間債台高築，張薏心決定不顧父親吉桑（郭子乾飾）反對介入茶金事業，與協助美援任務的失意戰俘KK，在一場場的茶葉商戰中萌生亦師亦友的情感