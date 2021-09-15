桃園老翁上午接種第2劑AZ 晚間無呼吸心跳逝世 20:552021/09/15 中時 賴佑維 、 張鎧乙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嚴防Delta變異株，第7輪AZ疫苗接種率高，一位醫護人員用針管抽取AZ疫苗。（張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市龜山區1名老翁接種第2劑疫苗後死亡。圖為接種疫苗示意圖。（資料照片） 桃園市龜山區86歲李姓老翁15日打完第2劑AZ疫苗返家，晚間被家人發現躺在床上失去呼吸心跳，趕緊撥打119，消防人員趕抵後，家人婉拒送醫。將由檢、警相驗釐清死因。 據了解，李姓老翁早上在醫院接種AZ疫苗後返家休息，但晚間家人發現老翁躺在床上，呼喚卻無反應，趕緊撥打119，消防隊員趕抵時，老翁已經失去呼吸、心跳反應，家屬婉拒送醫。 金鐘視帝龍劭華 高雄拍戲猝逝 日本再贈50萬劑AZ 加速第2劑施打 #AZ #猝死 #老翁 #第二劑 #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園第7座身障社區式日照中心 八德樂村今揭牌 18:462021/09/15 生活 桃園家戶收入142.4萬 六都第2 04:102021/09/15 地方新聞 新竹縣第8輪AZ今接種 23日施打青少年BNT專案 16:532021/09/15 生活 台中第八期AZ開打 18到22歲只配發6成 19:172021/09/15 生活 定序出爐 裝潢工與幼兒園同一感染事件 04:102021/09/15 焦點要聞 民眾等嘸第2劑莫德納 藍委轟蔡政府消極等高端 19:042021/09/15 政治 彰化縣10萬人苦等莫德納第二劑 第八輪預約AZ首日施打率9成 19:402021/09/15 生活 批政府求＋0限縮經濟 柯文哲：打完2劑就讓它流感化 13:262021/09/15 政治 等一個人的郵件 四分警苦勸失智翁返家 12:402021/09/15 社會 第八輪AZ今開打 28天內有5症狀快就醫 5QA一次看 07:362021/09/15 生活 老狗爬不上車 阿公級主人慢動作幫推 惹哭50萬人 17:422021/09/15 生活 生活熱門新聞 颱風「電母」最快這天生成 今起午後大雨連炸4天 - 生活 台積電待5年換跑道 台大男見新工作年薪傻眼：做了腦殘決定 - 生活 桃園老翁上午接種第2劑AZ 晚間無呼吸心跳逝世 - 時事 首創莫德納混打高端 陳時中：否則永遠無法走在最前面 - 生活 新北幼兒園負責人「匡列第二圈」今確診 家人PCR採檢出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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