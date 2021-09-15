桃園市龜山區1名老翁接種第2劑疫苗後死亡。圖為接種疫苗示意圖。（資料照片）

桃園市龜山區86歲李姓老翁15日打完第2劑AZ疫苗返家，晚間被家人發現躺在床上失去呼吸心跳，趕緊撥打119，消防人員趕抵後，家人婉拒送醫。將由檢、警相驗釐清死因。

據了解，李姓老翁早上在醫院接種AZ疫苗後返家休息，但晚間家人發現老翁躺在床上，呼喚卻無反應，趕緊撥打119，消防隊員趕抵時，老翁已經失去呼吸、心跳反應，家屬婉拒送醫。