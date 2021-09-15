國內約343萬人接種第一劑莫德納疫苗，但僅有33萬人接種第二劑，民眾黨指出，第二類官員第二劑施打率高達65%，早已打好打滿；行政院長蘇貞昌14日對此表示，這是不實謠言，第二類施打第二劑的人員僅有1700人，占不到1%，且大多數是警消等第一線人員。中廣董事長趙少康嗆說，蘇貞昌不要玩數字遊戲，並反問蘇貞昌兩問題：1.中央官員造冊的1740人中，多少人打莫德納，又有多少人示範打高端？2.到底民眾什麼時候才能打到第二劑莫德納？

趙少康15日在臉書指出，數字會說話，但不是讓民進黨的官員亂說話。民進黨立委先前帶風向，疫苗第二類施打對象中，國民黨執政縣市的地方官員佔了7成，當時只以第二類的其中一小項數據做為母數指控在野黨，這次外界質疑中央第二類官員「超前部署」，接種第二劑疫苗比例大幅超越一般民眾時，突然又改成用所有第二類當母數，辯解中央官員打第二劑的比例只佔0.6%。

趙少康接著點出，事實上，第二類的中央官員造冊人數1754人，第一劑1740人接種，比率高達99.2％，打完第二劑的比例也高達6成，跟全國第一劑接種率僅48％、第二劑只有4％相比，還是有天壤之別。遑論食藥署爆發的超打爭議，造冊接種疫苗的人數高達1356人，難道其他部會只打了400多人？數字的真實性令人質疑。另方面，部分人員被歸類到「中央第一線防疫人員」，優先接種人數又被美化，都在玩數字遊戲，混亂民眾認知。

趙少康指出，大家真正關心的是中央官員能打兩劑莫德納，第二劑施打率達6成，民眾卻等了10週還等不到第二劑，就是因為第二類人數不斷長高長胖、打好打滿，加上疫苗嚴重不足，才會排擠高風險長者接種疫苗的權利。以65歲以上者計算，完成兩劑疫苗的比例連1％都不到，更多青壯族群連連第一劑疫苗都打不到，看在眼裡真是心酸。

趙少康不滿說，蔡政府一面把「搶疫苗」的責任甩鍋國民黨、一面辯稱中央官員並沒有打很多，執政的醜態實在難看。他請蘇貞昌老實回答：1.中央官員造冊的1740人中，多少人打莫德納，又有多少人示範打高端？2.苦苦等待第二劑莫德納的人，保護力正在流失中，到底什麼時候才能打到第二劑？