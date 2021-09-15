為促進大陸與香港債券市場共同發展，中國人民銀行（大陸央行）、香港金融管理局15日發布聯合公告，決定同意大陸基礎服務機構和香港基礎服務機構，展開大陸與香港債券市場互聯互通南向合作（簡稱：南向通），「南向通」將於2021年9月24日上線。

公告稱，「南向通」是大陸政府支持香港發展、推動大陸與香港合作的又一項重要舉措，有利於大陸機構投資者擁有更多的投資管道，有利於穩步推動金融市場雙向開放，有利於支持香港提升競爭優勢，鞏固國際金融中心地位。

據瞭解，2017年7月，「北向通」上線，4年多來累計成交量為12.35兆元人民幣，帶動境外投資者以超40％的年均增速增持大陸債券。綜合考慮各方面因素，「南向通」未與「北向通」同步開通。

人民銀行還就「南向通」有關事宜發布了通知。通知稱，符合人民銀行要求的境內投資者可通過「南向通」展開債券投資，標的債券為境外發行並在香港債券市場交易流通的所有券種。

「南向通」跨境資金淨流出額上限不超過年度總額度和每日額度。目前，「南向通」年度總額度為5000億元等值人民幣，每日額度為200億元等值人民幣。