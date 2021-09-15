苗栗縣通霄鎮公所爆涉貪疑案，苗栗地檢署15日上午指揮調查局人員，前往通霄鎮公所搜查，查扣多項資料，並約談鎮長陳漢志等人，調查方向疑與鎮公所經手處理太陽能光電業者申裝太陽能光電專區案，涉嫌收賄有關，經移送苗栗地檢署，由承辦檢察官聲請羈押陳漢志、前通霄鎮秘書陳志豪及蔡弘，苗栗地院至晚間8時20分裁定3人羈押禁見。

55歲的通霄鎮長陳漢志，是通霄在地人，早年自新竹師專畢業後，返回苗栗縣通霄鎮通霄等國小任教，後來升任國小主任、校長，為人相當四海，並深諳投資理財，與友人合作投資建設公司、補習班等行業，經營績效非常好，累積了大量財富，因而決定自教育界退休，轉戰政界。

陳漢志投身政界首度參選，就直接角逐通霄鎮長寶座，通霄鎮政治版圖原本是綠大於藍，陳漢志面對綠營大老杜文卿，以及綠營重量級人士周玉滿挑戰，在地方人士力挺下，陳漢志以些微票數勝出，成功當選通霄鎮長。

陳漢志當選後，首要推動活化老通霄海水浴場，通霄海水浴場歷史攸久，但因經營維護不易，許多設備老化，陳漢志全力推動活化海水浴場。另外，通霄鎮市場晚間改營夜市，陳漢志上任後有意遷至通霄鎮南邊新址經營，引發原有經營者不滿，一度出現抗爭。

蔡英文上台後全力推動太陽能光電，通霄鎮因許多山區農作產業不發達，所以引來許多光電業者進駐，要將山區開發成太陽能光電區，包括生態保育見長的北勢窩、楓樹窩等山區，都有光電業者將翠綠山頭植被全部砍光，改設太陽能光電板，由於當地是石虎重要棲地，因而引發許多動保、環保人士不滿抗議。

據悉，苗栗地檢署檢察官這次指揮調查局人員，前往搜索通霄鎮公所，並約談陳漢志及多名公所人員，並對陳漢志、前通霄鎮祕書陳志豪及蔡弘等3人聲請羈押，涉案原因疑與公所涉嫌收取光電業者回扣有關。苗栗地院經召開羈押庭審理後，以所涉為本刑5年以上有期徒刑重罪，且有勾串共犯、證人之虞，於晚間8時20分裁定3人羈押禁見。