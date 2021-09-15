網紅蕾菈（Lyla）是人氣YouTube團體「反骨女孩」成員之一，撞臉女歌手鄧紫棋卻有火辣身材，因此從爆紅後有「小鄧紫棋」封號；日前蕾菈分享在窗邊曬S曲線的辣照，今（15）日再PO出近距離視角，身穿性感舞衣炸出翹臀，自嘲大腿很粗喊想抽脂，被一票粉絲氣得制止，「蜜大腿好看，抽什麼脂」。

蕾菈今日上午在IG曬出前一天窗邊美照近距離版，紮起一頭公主風長捲髮，身上穿著貼身性感舞衣，玲瓏曲線展露無疑，而衣襬下身像是丁字褲剪裁，她飽滿翹臀彈出，渾圓屁股蛋十分誘人；她也忍不住搭配一段撩人的話，「我喜歡興風作浪，在你這尤其擅長」，除了照片連文字都充滿誘惑，讓人臉紅心跳。

不過，擁有魔鬼身材的蕾菈還是不滿足現況，居然還抱怨自己身材，「大腿好粗，好想抽脂」；想抽脂一說馬上引起網友暴動，紛紛留言勸阻，「這大腿很剛好的」、「很美，不需要去抽啦」、「不要抽，這大腿好看」、「抽什麼脂，練深蹲就好了」、「不要抽啦，這樣超讚」。

蕾菈越來越有知名度後，人紅是非多，她先前有過一段婚姻和有一個女兒的事情也被挖出，她非但一點都不在意，承認外更大方在社群分享甜蜜母女照，超坦然性格意外讓不少人被圈粉；而蕾菈認愛DJ男友「秋甚湯宇」後，兩人也經常放閃，常常讓一票男網友羨慕不已。