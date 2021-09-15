英國內閣傳將部分改組 外長可能換人 21:172021/09/15 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 消息人士透露，強生（如圖）將於15日進行內閣改組，外界懷疑外相拉布的官位可能不保。（圖／路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一名政府消息人士透露，英國首相強生將於15日進行內閣改組，尤其外相拉布（Dominic Raab）因阿富汗撤軍問題引來批評聲浪，外界懷疑他的官位可能不保。 外界連續猜測數日後，一名唐寧街消息人士證實，強生將更換數名高階官員，以「建立一支強大而團結的團隊，推動國家自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中復甦」。 消息人士稱，改組重點將放在拉布與教育大臣威廉森（Gavin Williamson）身上。 外界注意到，近日強生出席下議院的每週質詢時，這2名閣員皆未陪同出席。 英國議員反擊北京制裁 不允許陸駐英大使進入議會 習拜會不會的關鍵 #改組 #15 #強生 #拉布 #出席 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 傳習近平無視拜登會面要求 白宮回應了 10:182021/09/15 國際 槍手闖墨西哥飯店綁架22外國人 皆已獲釋 15:502021/09/15 國際 英禁中國大使入國會 陸外交部：將做必要反應 17:102021/09/15 兩岸 2022高雄市長選戰 他點名藍軍2戰將「強中之強」 19:542021/09/15 政治 防Delta！英國建議5類人打第3劑 醫師這樣看 09:372021/09/15 生活 老狗爬不上車 阿公級主人慢動作幫推 惹哭50萬人 17:422021/09/15 生活 颱風「電母」最快這天生成 今起午後大雨連炸4天 08:262021/09/15 生活 迎開學 成大境外生縮水少一半 今啟動快篩站 15:182021/09/15 寶島 美參院外委會主席會晤立陶宛外長 聚焦台灣議題 09:192021/09/15 國際 美眾議員盼更多人支持我駐外館更名 學者：不想單獨得罪北京 15:222021/09/15 政治 中國雅魯藏布江築壩 印度跳腳 04:102021/09/15 話題觀察 國際熱門新聞 再也不怕爆胎 米其林無氣輪胎將正式上路 - 國際 傳習近平無視拜登會面要求 白宮回應了 - 國際 飛行員無視規則 釀印度10年來最慘空難 - 國際 撤軍阿富汗最大擔憂發生了 美本土受威脅時間點曝光 - 國際 立陶宛外長赴華府會美國務卿 聯美抗陸恐只是表面 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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