一名政府消息人士透露，英國首相強生將於15日進行內閣改組，尤其外相拉布（Dominic Raab）因阿富汗撤軍問題引來批評聲浪，外界懷疑他的官位可能不保。

外界連續猜測數日後，一名唐寧街消息人士證實，強生將更換數名高階官員，以「建立一支強大而團結的團隊，推動國家自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中復甦」。

消息人士稱，改組重點將放在拉布與教育大臣威廉森（Gavin Williamson）身上。

外界注意到，近日強生出席下議院的每週質詢時，這2名閣員皆未陪同出席。