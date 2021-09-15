在結束反恐戰爭後，美國軍方將戰略防衛對象轉移到正規軍對手，因此與世界主要國家的海軍也將有所競爭。美國空軍正在研究以GPS導引炸彈來攻打艦船，有點像太平洋戰爭時期俯衝轟炸戰術的現代革新版。

軍事網(Military.com)報導，8月26日，美國空軍第 85 測試和評估中隊的3架 F-15E，掛載改進後的GBU-31聯合打擊彈藥(JDAM)對水面目標投放，並且嘗試了一系列不同的投放方法，以證明它的攻艦能力。

空軍研究實驗室(Air Force Research Laboratory)彈藥局長安東尼‧米克斯上校(Col. Anthony Meeks)表示，這場測試在瞭解飛行員是否可以將精準炸彈投放到不同的目標點，以擊敗海上威脅。

米克斯說，測試過程中，炸彈的瞄準點不一定，可能位於船隻頂部、水線或水面以下，甚至是軍艦附近。

可惜他拒絕回答比較詳細的部分，是不是瞄準艦船的特定部分，例如艦橋、推進裝置、油箱或武器。他表示「確切能力是機密」。

美國空軍 9 月 1 日發布的新聞稿表示，「它是一種低成本的攻艦方法，有點像空中投擲魚雷。」

擔任測試工作的 F-15E 飛行員凱文福格勒少校(Maj. Kevin Fogler)在接受訪問時表示，GBU-24雷射導引炸彈也拿來測試，它表現也不錯，但是需要持續雷射照明，就顯得比較麻煩，在炸彈擊中目標前，必須盤旋在天上。

相對的，GPS 導引的 GBU-31炸彈，戰鬥機可以在發射後立即離開，這對戰機與飛行員就相對安全。

對美國這樣一個擁有各種類型攻艦飛彈的強國來說，測試「反艦炸彈」是有點不尋常的，大家知道飛彈是有自主動力，而且高速的精準武器，而精準炸彈是不具動力，透過較簡單的導引尋標段控制彈翼，在投擲後的短暫滑翔時間尋找目標並擊中。雖然精準炸彈的價錢比傳統的鐵殼炸彈來的貴，但與導向飛彈來比又便宜的多。因此美國軍之所以研究導引炸彈的攻艦作戰法，可能想在未來的下一場戰爭，需要用到大量的彈藥，為了節約戰爭成本，精準炸彈也要派上戰場。

JDAM 的成本通常為數萬美元。空軍尚不確定這些反艦JDAM的成本是多少，但米克斯表示，至少反艦型JDAM與陸攻型JDAM會有許多共同零件降低成本。

接下來，美國空軍計劃與海軍合作，分析這次測試的結果。如果認定可行，將在 2023 年底或 2024 年進行下一階段的實驗，未來的美國空軍與海軍戰機武器庫中，就會有反艦炸彈這個選項。