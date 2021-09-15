以中視《花系列》電視劇走紅台灣的女星張庭，與老公林瑞陽轉戰商場有成，在大陸經營保養品事業成功，有傳兩人身價超過300億人民幣（約1300億台幣），張庭更因此有「微商一姐」的封號，其完全不像51歲的凍齡美顏讓她成為自家產品最好代言人。然而張庭近日就疑似被員工出賣，曝光她少了濾鏡的真實狀態，截圖更在陸網掀起熱烈討論，讓網友忍不住驚呼：「原來之前是靠修圖…」

張庭與林瑞陽結婚11年保養有方，一張完全不像51歲的凍齡美顏讓她的員工也驕傲，時常在社群網站PO出張庭美照與外界分享，狂讚張庭是最美的凍齡女神。想不到近日有員工照例分享張庭美照，卻意外出賣了張庭51歲的最真實狀態，引爆陸網熱議。

張庭慘被員工出賣51歲真實狀態。(取自豆瓣)

照片中張庭手拿自家保養品，臉蛋狀態卻與昔日凍齡模樣差很大，眼袋明顯、蘋果肌凹陷，老態盡現的模樣讓網友不敢置信，留言驚呼「她這還是有了濾鏡後的…」、「是她之前的抖音濾鏡太完美了嗎，我一直覺得她沒有衰老的跡象好神奇」、「這有40+的感覺了」。

但也有不少人認為以張庭這個年紀，能保持這樣已經很不容易了，「她這個狀態才正常啊」、「已經保養不錯，她都多少歲了」、「她天天熬夜直播，狀態能好才怪」、「也不錯了，主要是人太瘦，臉上就容易有褶子」。