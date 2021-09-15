蘋果秋季發表會落幕，iPhone 13系列新機問世，有網友問身邊用舊機型的朋友為何遲遲不換iPhone新機，結果大多是希望Touch ID、Home鍵功能回歸，而他個人也很喜歡Touch ID功能；底下留言除了點出Face ID的難處，也大推Touch ID，「疫情下，你會發現Face ID沒有優勢」、「有Touch id馬上換」。

iPhone 13新機正式亮相，對比iPhone 12系列，入門款的價格有所下降，然而因為除了電池續航力和鏡頭升級以外，外觀、螢幕大小都和iPhone 12相似，有因此讓不少果粉失望不已。

1名果粉在PTT的iOS版上發文，他問了身邊還在用iPhone 8以前舊機型的朋友，是否有換iPhone 13的打算，而大多不換的原因都是想要Touch ID或是Home鍵，而他個人也蠻期待Touch ID功能回歸，好奇下一代的iPhone有什麼更新，能夠成為其他人換新機的誘因？

貼文一出後，底下留言大批果粉不僅大吐Face ID的不便之處，也期待能夠再見到Touch ID功能，「等Touch ID 等好幾代了」、「疫情時代Face ID真的是垃圾阿」、「有Touch ID馬上換，不然繼續用i8」、「疫情下，你會發現Face ID沒有優勢」、「Touch ID， Face ID 戴口罩過不了還要一直打密碼根本智障」。

但也有部分Face ID的擁護者，認為Touch ID對手汗症狀的人很不方便，「不想要Touch ID，我覺得臉部辨識好用多了」、「我有手汗，Touch ID對我來說超麻煩」、「手汗覺得touch ID困擾+1」、「我手汗也無法，根本不想用指紋」。