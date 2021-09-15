NBA史上的總得分王「天勾」賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)生涯累積38387分，目前湖人球星詹姆斯(LeBron James)累積到35367分。一般人當然不用想追上賈霸，不過詹姆斯是有名的養生大師，如果他能保持戰力到40歲之後（他自己也是這麼打算），那他很有可能打破賈霸的歷史紀錄。

賈霸本人是怎麼想的？他最近對記者Marc Stein表示：「我樂見其成，我其實並沒把這個紀錄做為個人成就，我是把他視為人類的成就。只要有人超越人類的紀錄，就代表人人都有機會突破，可以給大家帶來希望。」

以田徑運動員為例，班尼斯特(Roger Bannister)是史上首位在1英里賽事跑進4分鐘以內的人（3分58秒08），1英里相當於1609公尺，奧運則是採用1500公尺。

賈霸說：「班尼斯特在1954年打破紀錄之後，又有1400多位跑者跑進4分鐘，現在的最佳成績比那時進步17秒了。只要有人破紀錄就是全人類的勝利，我到時候也會在場幫詹姆斯加油。」

目前生涯總得分排行第2的是「郵差」卡爾馬龍(Karl Malone)的36928分，詹姆斯位居第3。賈霸、馬龍都是內線球員，投籃命中率很高。現代NBA流行三分球，詹姆斯共有5937分來自於外線投射，讓他在生涯後段不用打太多肉搏戰也能穩定累積得分。此外，體格強壯的卡爾馬龍精於籃下混戰因此是史上罰球次數最多的人（9787／13188），罰球出手數遠遠高過詹姆斯（7582／10337）以及擅長勾射得分的賈霸（6712／9304）。