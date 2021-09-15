速食餐飲推陳出新，有時推出限定商品更能激起客人嘗鮮，摩斯漢堡近期就與日本「獺祭」聯名，推出4款限量新品，其中「粉紅米漢堡」蜜芋紅豆珍珠堡外型更是搶眼。不過有人分享視角照，粉紅米漢堡看起來很像假牙，引發網友熱議。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，把摩斯推出的蜜芋紅豆珍珠堡，拿來與假牙照片對比，還寫道「這是摩斯粉紅米堡，那是全口假牙。戴假牙吃假牙」。

原PO認為粉色米堡神似假牙，引發網友一陣倒胃。（圖／擷取自臉書社團爆廢公社二館）

貼文讓想嘗鮮的網友打消念頭，直呼「我不敢吃」、「我有陰影了」、「你不講我還傻傻的吃下去，你講了我一口也不想吃」。還有網友哀嘆「本來覺得沒什麼，看了這個之後就……回不去了！」、「我已經回不去了，你要我怎麼面對啊？」、「本來很美的，都被洗腦了」、「這樣教我如何面對漢堡QWQ」。

貼文吸引破萬個讚，臉友們還紛紛標記友人討論，也有人感到共鳴說「一開始我看到照片就那麼覺得了」、「終於有人覺得了」、「還沒看到下面那張對比照也是覺得像…」、「我一開始看到新聞時我也第一個想到假牙ㄟ」。