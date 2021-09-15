2021年《康健》健康城市大調查中，在六都之外城市表現，花蓮縣是今年的大黑馬，表現優異擠下嘉義市，成為非六都的第一名。六都台北市再度奪冠，前五名中，高雄市進步至第2名，台中市則從去年第二名退至第三名。

據二○二一調查指出，花蓮縣在全台城市調查中，總排名為第四名、非六都之冠，表現令人驚豔，環境和醫療服務構面全國第一。(戴志揚翻攝)

據二○二一調查指出，花蓮縣在全台城市調查中，總排名為第四名、非六都之冠，表現令人驚豔，環境和醫療服務構面全國第一。(戴志揚翻攝)

據二○二一調查指出，花蓮縣在全台城市調查中，總排名為第四名、非六都之冠，表現令人驚豔，環境和醫療服務構面全國第一。

2021亞太城市高峰會，縣長徐榛蔚與工作同仁合影。(戴志揚翻攝)

另在環境構面，向來是花蓮縣的強項，空氣品質、公園綠地和自行車道都名列前茅，尤其自行車道從去年第十四名大躍進、名列第二名，因此擠下嘉義市。

花蓮縣的服務構面也表現優異。指標當中，執業醫師和護理師服務人數排名分別為第四名、第三名，比總排名第二名的高雄市還出色，每萬人擁有合格照服員更是全國第一。

縣長徐榛蔚誠摯感謝所有鄉親、各鄉鎮長、縣議會、縣府團隊，以及為地方努力打拼的各行各業，各自在崗位上做出努力和貢獻，這份榮耀屬於大家共享，對於不足之處縣府團隊也會持續努力改善！

在本次評鑑中，看到花蓮縣政建設成果發展，感謝前縣長傅崐萁立委為地方逐步扎根，至今縣府團隊致力推動《發展綠色旅遊與環境共榮》有成。

不僅花蓮縣空氣品質、公園綠地、自行車道，評比名列前茅。全縣有八十九家低碳店家、一○六家低碳旅館、二○六家低碳餐飲攤販，成果豐碩。

在面對後疫情時代，由於台灣本島人流互動頻繁，徐縣長期許全國攜手同心推動防疫，做好國境管理，各縣市政府守住防疫成果之際，未來建構以人為本的施政理念，積極發展低碳旅遊，讓花蓮的好山好水永續長存。