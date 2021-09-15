香港現任211名區議員，10日起分批宣誓擁護《香港基本法》、效忠特區。港島灣仔區、中西區、南區和東區25席有15人是民主派的區議員打頭陣。當天除了東區民主派蔡志強拒絕到場宣誓立遭DQ（除名）外，另有7席宣誓後未獲確認，被要求提供額外資料再作決定。香港特區15日公布，經考慮有關區議員的書面回覆以及所有相關資料後，監誓人根據大陸人大常委員有關《香港基本法》第104條的解釋所訂下的原則及相關的法律規定，確定該7名區議員的宣誓為無效宣誓，必須離任，不得重新安排宣誓，當中包括灣仔區議會主席楊雪盈。

港府之前表示，由於對7名區議員宣誓有效性存疑，故要求提供額外資料，以便決定宣誓是否有效。至於東區蔡志強因缺席宣誓，政府稱依法必須即時離任。

香港01報導，失去區議員資格的7人包括灣仔區議會主席楊雪盈、灣仔區議員梁柏堅，東區區議員韋少力、陳榮泰、黎梓欣、蘇逸恒，以及南區議議員彭卓棋。

資料顯示，需要補交資料的區議員，均有參加泛民派「初選」或出借場地做為「初選」投開票站，其中梁柏堅是以辦事處外的私家路作為投開票站。

梁柏堅在臉書表示，政府回信並沒有就申述作出任何回應，只有一句說「不信納」，他要求政府提供合理解釋，並保留上訴的權利。

黎梓欣表示已在預料之中，而陳榮泰則說：「終於等到呢一日！」

17人宣誓有效名單：

中西區區議會：楊哲安、彭家浩、楊浩然。

灣仔區議會：顧國慧、林偉文、謝偉俊、黃宏泰、李碧儀。

東區區議會：梁詠詩、李清霞、阮建中、仇栩欣、郭偉強、周卓奇。

南區區議會：林玉珍、司馬文、梁進。

7人被DQ區議員資格：

灣仔區議會：楊雪盈、梁柏堅。

東區區議會：韋少力、蘇逸恒、陳榮泰、黎梓欣。

南區區議會：彭卓棋。