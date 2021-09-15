睽違10年，國民經典零食「科學麵」重磅出擊！推出全新「香辣」口味，以經典的香脆麵身，搭配特殊辣椒、蒜、蔥、蔬菜香的多層次口感調味粉，再次衝撞你的味蕾，新品一上市將引爆市場討論話題。

「科學麵」是1978年上市、熱賣40多年。全台每秒平均售出3包，年銷破億包，同時也是7-11本土零食銷量之最，經典的香脆麵身，搭配簡單的椒鹽調味，捏碎後一口倒入，特殊鹹香，迄今陪伴家家戶戶走過無數個年頭。

科學麵除了經典原味以外、科學麵家族中還有香蔥雞汁口味、Mini包，均是各大賣場的熱銷商品。

經過多年，在專業團隊細心研發下，科學麵再度推出全新香辣口味，同樣採用傳統的香脆麵身，具濃郁油炸香氣與緻密酥脆結構兼具之兩味麵體，搭配特殊鎖香技術，完整保留原始辣椒香，將富含多種香氣的辣椒(朝天椒等)以低溫熟成製粉工法揉合多層次蒜、蔥、蔬菜香的調味粉，完美呈現香辣口味，一口倒入，涮嘴無法擋。

統一表示，即日起，科學麵全新香辣口味於7-11台北市特定地區獨家販售。