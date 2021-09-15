新北市一名8旬老翁長期不滿樓上鄰居製造噪音，竟氣到學起電影《蜘蛛人》，赤手空拳踩著外牆爬上鄰居的陽台，胡亂拿起東西大砸一回，案經該戶民眾報警，台北地檢署偵結，依侵入住宅以及毀損等罪將其起訴。

據了解，家住新北市新店區的黃姓老翁長期與樓上的陳姓鄰居處不好，老翁不滿樓上鄰居噪音不斷，兩戶多度溝通都無效，豈料，老翁竟於今年5月24日至6月28日間3度從自家陽台踩著外牆的廣告招牌爬到樓上陽台。

黃姓老翁一上樓見到陳姓鄰居就氣到控制不了自己，隨手抄起陽台擺放的物品，瘋狂朝屋內砸，不僅打翻油漆桶，還把鄰居的茶具打破，陳姓鄰居連忙要老翁住手，但老翁卻不聽，變本加厲衝入廚房拿鍋鏟丟鄰居，致其腳踝劃傷流血，最後警方到場後，老翁才悻悻然離去。

這還沒完，老翁幾日後又被吵得心神不寧，也深知若輕率進入鄰居家中恐面臨侵入住宅的法律責任，索性站在廣告招牌上，拿鄰居擺放在陽台的雜物砸入房內，或是推倒擺在陽台的電鍋、電磁爐與碗盤以洩憤。

檢方庭訊時，老翁坦承犯行，但辯稱是因受不了鄰居製造噪音才出此行，檢方認定老翁未經同意進入鄰居家中砸毀物品，依侵入住宅及毀損罪將其起訴。