在東京奧運和帕奧於7月至9月舉行期間，組織委員會曾為工作人員包下位於東京選手村附近的飯店，以便建立「防疫泡泡」。但日本「文春online」網站15日報導，帕奧賽事結束後，疑似有工作人員抓緊最後機會叫「外送茶」，相關單位已對此展開調查。

根據報導，為打造「防疫泡泡」，奧運組織委員會在相關賽事正式開幕前，便包下位於東京晴海選手村入口附近的「Mariners' Court TOKYO」飯店，時間自7月1日持續至9月10日，相關費用有部分來自日本民眾的納稅錢。

飯店關係人員告訴《週刊文春》記者，飯店於這段期間並未正常營業，僅提供組織委員會公關、保全部門的部分工作人員居住和工作，並用於召開選手記者會。為管制人員出入，飯店入口處還特別裝設了安全閘門，非相關人士皆不得進入。

不過在帕奧賽事閉幕、飯店租賃期即將結束的9月9日，《週刊文春》記者發現一輛小客車深夜11時30分左右來到「Mariners' Court TOKYO」前，車上走下一名身穿熱褲和高跟鞋的年輕女性，和駕車的男性一同走進飯店，大約45分鐘後女性才離開飯店。

《週刊文春》正確認這名女性是否從事風俗業。奧運組織委員會則強調，為防止新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，本次大會明文規定與外來人員僅能有最小限度的接觸，將調查此事是否違反大會規定和職場倫理，並會「嚴格處理」此問題。