為了鼓勵店家開立雲端發票，財政部今日發布修正《稅務違章案件減免處罰標準》，鬆綁開立雲端發票店家若短漏報稅額的話，有機會可以免罰。

財政部賦稅署副署長樓美鐘表示，根據減免處罰標準原規定，如果開立電子發票占該期統一發票總分數比率在5％以上的營業人，其少報的銷項稅額如果占全部銷項稅額7％以下，就予以免罰。

不過，為了鼓勵店家開立雲端發票，財政部增訂免罰標準，開立電子發票總占統一發票總分數5％以上；且開立雲端發票占電子發票總份數15％以上，少報銷項稅額占該期總銷項稅額在10％以下免罰

此外財政部也同步修正《稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表》短報或漏報銷售額的部分，依據加值型及非加值型營業稅第51條規定部分。

同樣原規定開立電子發票比重5％以上，少報銷項稅額比重在10％以下者按漏稅額0.25倍處罰鍰；但是未來增加開立雲端發票占電子發票15％以上，少報銷項稅額占13％以下，也同樣按0.25倍處罰鍰。

財政部表示，這等於是法規鬆綁，對有開雲端發票、且具依定比例的營業人具有3個百分點的彈性空間。相關的法規修正也已經預告完成，預計9月17日開始適用。