立委贈50箱文旦 慰勞基隆清潔隊、義消 22:032021/09/15 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今日立委蔡適應捐贈50箱文旦給基隆市環境保護局清潔隊、基隆市義勇消防隊。（立委蔡適應提供／陳彩玲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年颱風較少，讓基隆文旦盛產大出，今日立委蔡適應捐贈50箱文旦給基隆市環境保護局清潔隊、基隆市義勇消防隊，感謝平日執勤的辛苦。 金明昌農場負責人張清波表示，過去基隆文旦的產量有限，只有運氣好或巷子內的朋友，才有機會吃到，今年因為基隆氣候適宜、產量大增，歡迎各位朋友來購買基隆文旦。 立委蔡適應說，金明昌農場是基隆最大的產柚區域，親自品嚐過就知道，感謝清潔隊為基隆的付出，以及義消朋友，在救災和各種勤務的貢獻。 台塑企業購4萬餘台斤雲林文旦 加油滿25公升就送文旦 基隆男子2度脫口罩抽菸罰6千 存款被扣押秒繳清 #文旦 #基隆 #立委 #清潔隊 #蔡適應 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 慰勞醫護 麻豆農會贈佳里奇美醫院全台9大產區文旦禮盒 15:122021/09/15 寶島 民眾黨喊居住正義北市卻暫緩興建社宅 立委籲柯文哲兌現承諾 11:062021/09/15 政治 花蓮9旬翁無力採收文旦 志工助售 04:102021/09/15 地方新聞 龍劭華驟逝政壇哀悼 立委憶協助尋母往事：不久前才一起吃過飯 10:482021/09/15 政治 董智森嗆「畜生才加民進黨」 基隆民進黨市黨部按鈴申告 18:052021/09/15 政治 停課標準不一 立委籲訂防疫指引 04:102021/09/15 焦點要聞 疫情繼續狂買房「囤貨」！立委籲：速排審囤房稅 15:382021/09/15 房市新訊 日本再贈50萬劑AZ 加速第2劑施打 04:102021/09/15 焦點要聞 放棄醫美事業 基隆東信里長熱心服務鄉里 04:102021/09/14 地方新聞 基隆濱海奇基線發行限定票卡 攜手插畫家小黃間推觀光 16:342021/09/14 寶島 魚叉飛彈買百套 藍委轟打臉國防自主 04:102021/09/14 焦點要聞 寶島熱門新聞 迎中秋 台中大里中興商圈發出玉兔親子檔動員令 - 寶島 立委贈50箱文旦 慰勞基隆清潔隊、義消 - 寶島 2021健康城市大調查 花蓮縣環境、服務稱雄攻進非六都第一 - 寶島 媽祖指定要演 台南在地劇團《梵羽神遊》跨界舞劇新營登場 - 寶島 金門霹靂嬌娃分局長 胡淑淨展現溫柔貼心 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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