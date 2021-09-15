今年颱風較少，讓基隆文旦盛產大出，今日立委蔡適應捐贈50箱文旦給基隆市環境保護局清潔隊、基隆市義勇消防隊，感謝平日執勤的辛苦。

金明昌農場負責人張清波表示，過去基隆文旦的產量有限，只有運氣好或巷子內的朋友，才有機會吃到，今年因為基隆氣候適宜、產量大增，歡迎各位朋友來購買基隆文旦。

立委蔡適應說，金明昌農場是基隆最大的產柚區域，親自品嚐過就知道，感謝清潔隊為基隆的付出，以及義消朋友，在救災和各種勤務的貢獻。