「2021年天津·台灣商品博覽會」將於9月20日至26日登場，今天（9月15日）舉行相關合作備忘錄簽約儀式。大陸國台辦經濟局、新聞局，全國台企聯，九州文化傳播中心相關負責人以及部分台商、台青代表，共同出席見證。

「2021年天津·台灣商品博覽會」活動由天津市台辦、天津市商務局攜手全國台企聯以及中國台灣網共同主辦，旨在助推台資企業更好融入新發展格局，促進經濟融合發展。

天津市台辦二級巡視員陳建萍在簽約儀式致辭時表示，天津市委、市政府深入貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述和中央決策部署，高度重視並全力支持台博會工作。

今年的天津台博會以「融合發展、共享成果」為主題，主要彰顯三個特點：

一是積極服務台企融入國家發展戰略。用天津台博會的「金字招牌」助力津台經濟交流合作和天津高質量發展。

二是展示津台融合發展成果。本屆台博會將重點推介在津台資企業電子信息、食品、金融、汽車和電商物流等五大產業鏈，充分宣傳台資企業的實力和風采。

三是創新提升雲上展會模式。針對線上辦展新特點，通過直播帶貨等新形式，精心設置冰雪運動裝備、台灣美食、家居用品、智能產品等多個展品專區，進一步提升影響力和專業化水平，帶來兩岸經貿交流新體驗。

中國台灣網相關負責人致辭時表示，中國台灣網作為主辦方之一，將依託「920就愛你」兩岸電商購物台灣精品購物節，充分發揮互聯網新媒體優勢特色，打造台資好品牌，推廣台企好產品，為台商台企搭建值得信賴的平台，使「天津台博會」成為兩岸經貿交流更響亮的品牌。

簽約儀式上，天津市台資企業協會會長表示，將在本屆天津台博會中，熱忱助力兩岸經貿發展，以天津台企五大產業鏈為牽引，凝聚更多台企做大做強，在助力天津高質量發展中充分展現台企之為。天津台青會會長現場進行了台灣美妝、美食產品直播帶貨，引發網友關注和參與。

最後，在與會各方見證下，天津市台辦、天津市商務局、全國台企聯及中國台灣網負責人，共同簽署《2021天津·台灣商品博覽會合作備忘錄》。

台博會自2010年開始已連續成功舉辦十一屆，累計參觀採購民眾近380萬人次，促成一批優質台資項目落戶天津，深受兩岸民眾的歡迎，品牌效應和延伸效果持續擴大，已成為兩岸有重要知名度和影響力的經貿交流合作平台。