2022年縣市首長選舉，剩下1年多時間，各陣營積極布局，其中誰來參選台北市長，備受關注。國民黨以立委蔣萬安呼聲最高，民調也都勝過衛福部長陳時中和台北市副市長黃珊珊。資深媒體人羅友志提醒說，蔣萬安可能忘了一件事，20歲年輕族群是第一次在台北市投票；而年輕選票則曾在2020年總統大選，把國民黨整慘了。

羅友志15日在《國民大會》節目中表示，2022年新竹市長選舉，就要看國民黨能不能整合成功。至於國民黨2022縣市長選情，他覺得，國民黨秘書長李乾龍的預測比較準確15+，他較能接受。

羅友志指出，2022年台北市長選舉，20歲的年輕族群，是第一次在台北市投票，蔣萬安可能忘了這件事情，台北市長選舉也從來沒有在兩黨對決下，有年輕人參與；年輕選票曾在2020總統大選，把國民黨整慘了。而這一次北市長選舉，有可能兩黨或三黨對決，就要看蔣萬安能不能在網路上突然竄起；因如果衛福部長陳時中代表民進黨出戰，他的網路實力，再差也有40％。

國民黨秘書長李乾龍曾表示，目前14個執政縣市首長表現都很好，國民黨有信心在2022年選舉，贏得15個縣市以上。但是疫情期間，蔣萬安被認為聲量較低，引起各界觀察；國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹曾表示，這應是疫情當下的特殊狀況，明年接近選舉，藍綠白在北市會回歸基本盤。