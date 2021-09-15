中時娛樂邀您搶先看《咖啡莊園的亡靈》特映贈票抽獎活動，特映會活動將在9/22（三）真善美戲院21:00舉行。

該片入選70屆柏林主競賽單元，咖啡世家的黑金震盪，貴族奴隸的世紀交替。世紀交替的1899-1900年，講述巴西在廢除奴隸制度（1888）和帝國垮臺（1889）之後，主人與奴隸兩個家族既牽絆又糾纏的故事。

世紀交替的1899-1900年，講述巴西在廢除奴隸制度（1888）和帝國垮臺（1889）之後，主人與奴隸兩個家族既牽絆又糾纏（海鵬影業提供）

《咖啡莊園的亡靈》特映券抽贈活動

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就有機會搶先看 9/22（三）《咖啡莊園的亡靈》特映場（真善美戲院21:00場）

▶參加申請至 9/21（二） 14:00截止

▶截止後陸續私訊中獎人，未獲中獎訊息即未得獎。請勿以任何方式詢問。

▶領票方式： 9/21（二）將於傳給中獎者私訊中吿知。

▶若得獎後因故無法參加，請自行分享他人等，《中時娛樂》不處理轉讓。

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若無獲通知訊息即未得獎，不接受任何形式的詢問或確認。

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