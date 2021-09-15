5月中本土疫情爆發後，為了拚疫苗覆蓋率，讓不少第一線醫護忙翻天，努力幫民眾施打疫苗。「柚子醫師」陳木榮近日就分享自己經歷，表示有位婦人大讚他打針之前不斷消毒，非常細心，但實際上是自己記憶力不太好，忘記自己有沒有消毒，才會重複，讓5000多網友全笑翻。

兒科醫師陳木榮在臉書PO文，有位媽媽大讚他「給陳醫師打針就是放心」，表示打針之前，醫師來來回回不斷幫她消毒手臂，相當仔細。陳木榮先是對媽媽的稱讚表示感謝，但指出其實是自己最近太忙，記憶力不太好，消毒完後轉身拿針頭，就忘記自己有沒有幫患者消毒。

陳木榮說，二次消毒完後，拔開針套準備下針，又忘記自己剛剛到底有沒有消毒，「所以這位媽媽被我消毒了很多次」，還自嘲就是個打開冰箱立刻忘記自己要拿什麼的概念。

網友看到貼文也笑翻，紛紛留言：「要吃點銀杏了」、「OK啦，患者賺到了」、「會不會打完，又忘了有沒有打過，再補一劑XD」、「重點是有打在消毒後的部位嗎」、「最後會不會忘了打針」、「初老症狀」、「柚子醫生超溫柔，真的是辛苦你們了，但我是給護理師打的」。