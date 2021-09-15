外交部長吳釗燮美東時間15日上午在美國華府智庫「全球台灣研究中心」舉辦的線上研討會發表預錄專題演說。呼籲民主陣營團結一致，透過雙邊和多邊方式雙管齊下，扼阻威權主義的侵略手段。不能讓威權國家誤以為總能肆意妄施流氓行徑。歡迎美國等主要民主國家不斷警示威脅日盛，並透過雙邊和多邊管道正面回擊。我們肯定美國領軍捍衛民主，並期待進一步促進台美雙邊關係。

「全球台灣研究中心」是2016年成立的華府智庫，研討會於本月15日及16日舉行，受疫情影響採取線上形式進行，我國駐美代表蕭美琴擔任開幕致詞，其他與談人包括：美國聯邦眾議院外委會亞太小組主席貝拉、白宮前國安顧問歐布萊恩、美國國務院前亞太助卿史達偉、美國國家民主協會會長米德偉、日本前國家安保局次官兼原信克等。

吳釗燮在演說中從近期全球戰略競爭態勢強調台灣的重要性表示，全球 COVID-19 疫情方興未艾，民主價值正面臨嚴峻挑戰。

「自由之家」發表的「2021 年全球自由報告」得出令人擔憂的結論—主要民主國家在疫情期間忙於國內抗疫工作，全球自由度持續惡化，威權國家越加膽大妄為，無所不用其極地散佈其惡意影響力，甚至宣揚威權主義優於民主制度。

他說，一個日漸強大的威權國家正試圖重塑以規則為基礎的國際體系，以謀己利，在民主價值、人權、安全、貿易、科技領域尤其嚴重，不斷利用假訊息滲透民主陣營，意在摧毀我們對民主價值的信念，並輸出威權治理模式和反民主手段，更戕害民主國家。這是一場攸關下一世代生活方式的戰爭。這是一場任何民主國家都輸不起的戰爭。

去年他呼籲所有的民主國家捍衛共享價值，自由終將取勝。今天，他要再次強調合作的重要性。民主陣營必須團結一致，捍衛所信奉的價值，尤其是此時此刻，透過雙邊和多邊方式雙管齊下，扼阻威權主義的侵略手段。「我們不能讓威權國家誤以為總能肆意妄施流氓行徑。我們歡迎美國等主要民主國家不斷警示威脅日盛，並透過雙邊和多邊管道正面回擊」。

對於立陶宛因為擴大與台灣的關係而遭到威權國家的壓迫，美國已挺身表達對立陶宛的支持。吳釗燮表示，我們也很高興看到美國重返多邊機制及國際組織，並重申承諾與盟友及夥伴合作。只要我們齊心合力，民主、自由、人權和法治價值當得以維繫。我們有信心，在美國的領導下，定能贏得這場對抗威權的意識形態戰爭。

他強調，台灣是區域和全球安全的關鍵。台灣位處第一島鏈的戰略要地，以及數條主要海上交通和貿易航線的通道。民主台灣有助確保台灣海峽和南海的航行自由，此關乎印太地區的和平與穩定。最重要的是，一個民主台灣就如同一個海上堡壘，能夠阻擋中國威權主義朝向太平洋擴張。

北京聲稱台灣屬於中華人民共和國的一部分，意圖將其侵略擴張合理化。吳釗燮痛批，這種民族統一主義不正是當年引發第二次世界大戰的導火線嗎？中共繼續扭曲我們的名稱來凸顯其對台灣的主權主張，當我們要求正名時，北京稱此為挑釁，並威脅將開戰或報復。值得慶幸的是，「我們在華府的好朋友瞭解，讓台灣被稱作「台灣」在戰略上的重要性。我在此向各位表達感謝」。

為了對抗中國持續且日益增長的灰色地帶戰術，他說，台灣已發展相應的策略與因應作法。我們堅定強化自我防衛能力。感謝拜登政府上任不久便批准第一批對台軍售，協助台灣嚇阻中國軍事威脅，再次彰顯美國對台灣安全的承諾。

吳釗燮指出，今年 6 月，台美重啟貿易暨投資架構協定（TIFA）會談，討論供應鏈、半導體、疫苗、環境、勞工及數位貿易等廣泛議題。我們期待在現有機制的基礎上深化與美國的經貿關係，並朝向雙邊貿易協定邁進。

他說，台灣在對抗威權主義挑戰方面擁有寶貴經驗。台灣長期遭受中國全方位威脅，除了軍事、經濟及文化的威嚇外，還有網路攻擊、灰色地帶戰術和假訊息攻勢，加上與中國有共同的語言與文化背景，台灣過去數十年以來積累的經驗，深諳中共統一戰線策略，也從中學習並發展出許多做法來應處民主的各式威脅，我們非常樂意與其他民主國家分享這些經驗。

他相信美方透過深化與台灣的全面關係，可進一步展現其在印太地區的信譽及可靠。緊密的台美關係是區域和平、穩定與繁榮的關鍵。現下是在對抗威權主義的意識形態戰爭之際，民主國家捍衛自身價值與制度的關鍵時刻。民主國家必須密切合作，攜手對抗威權主義的威脅。我們肯定美國領軍捍衛民主，並期待進一步促進台美雙邊關係。