內政部今公布各政黨去年度財務申報書，國民黨雖有2億多結餘，但經償還前兩次欠款，仍須借款7500萬，對此，國民黨行管會主委邱大展再次抨擊，黨產會凍結國民黨資產，「拿清朝的劍，斬明朝的官」，致司法體系崩解，非常可惡。

內政部公布各政黨109年度財務申報書，國民黨收入6.1億，支出4.1億，結餘雖為2億多，但經償還前兩年欠款，仍須借款7500萬；執政的民進黨收入達8.5億，支出7.7億，賸餘7700餘萬。

若比較近兩年政治獻金，去年民進黨收到1.45億政治獻金，國民黨1.23億；若再看108年度，民進黨收1.87億政治獻金，國民黨1.16億，清楚顯示政治獻金的西瓜效應。

對此，國民黨行管會主委邱大展說，內政部稱國民黨去年總收入12.49億，但其中中投股利等6.36億遭黨產會凍結，根本不該列為收入。蔡政府上台後，制定《黨產條例》，翻出70年前的事蹟，專用來凍結國民黨財產，致司法體系整個崩壞，黨產會「拿清朝的劍，斬明朝的官」，非常可惡。