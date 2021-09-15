網紅Aries艾瑞絲（盧昕妤）在學生時期做過教學實習，穿著亮麗展現好身材的上課畫面流出，因此被譽為「最美英文老師」，之後成為網紅又加入人氣YouTube團體「反骨男孩」，尺度也越來越大；最近艾瑞絲在YouTube個人頻道上傳以「我斷絕母女關係了」為題的影片，除了拍裸露寫真又因刺青讓媽媽大怒，狠心放話「我和妳脫離母女關係」。

14日艾瑞絲個人頻道PO出最新影片，她和老闆酷炫坐在鏡頭前聊到她媽媽不諒解她多項行為，表示要和她脫離母女關係；第一是艾瑞絲貸款買車，媽媽不解為何不用現金付清，不希望她多花錢繳利息；第二則是艾瑞絲近期要推出最新寫真年曆，尺度比較裸露，有只穿丁字褲拍攝的畫面，讓媽媽看傻眼，頻頻傳訊息「妳真的令我很失望」、「不要出年曆了，錢我賠」、「令我很失望」。

最近艾瑞絲在YouTube個人頻道上傳以「我斷絕母女關係了」為題的影片，除了拍裸露寫真又因刺青讓媽媽大怒，狠心放話「我和妳脫離母女關係」。(圖/ 摘自Aries艾瑞絲 YouTube)

但壓倒媽媽理智線最後一根稻草，就是不久前反骨另一名女神蕾菈賠她去刺青，艾瑞絲原生家庭觀念比較傳統，讓媽媽徹底爆氣，狠下心放話，「我和妳脫離母女關係」；面對媽媽爆氣的反應，艾瑞絲很不解，因為從和反骨簽約後爸媽就一直反對，並強調「我從來沒有做對不起自己的事，我沒搞男女關係，沒有包養伴遊飯局酒店當小三拍Swag賣淫，如果有，請打死我」。

艾瑞絲也在影片中和網友求助，詢問大家面對這種親子問題該如何解決，希望能盡快改善和家人之間的關係。