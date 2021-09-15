根據路透報導，英國首相強森今天將改組內閣，第一波可能被撤換的內閣首長包括處理阿富汗危機不力的外相拉布、因疫情期間粗糙處理學校停課問題引爆民怨的教育大臣威廉森，以及被批評無法阻止難民湧入的內政大臣帕特爾（Priti Patel）。

其中，威廉森已率先在社群媒體透露自己將會離任，表示有幸在這個崗位服務，期待繼續支持首相和政府。

上周就已傳出強森可能改組內閣的消息，《泰晤士報》指出最可能在9月底至10月初保守黨大會開始前完成，以符合改組必須在下議院休會前2周內進行。

拉布也在第一波被撤換的名單上。據悉，阿富汗塔利班上個月攻克喀布爾時，拉布卻在希臘的克里特島上悠哉度假。當時滯留阿富汗的國民發出上千封的求援電子郵件，希望政府伸出援手，不過這些信件通通無人理睬。

路透報導，強森很可能請國際貿易大臣特拉斯（Liz Truss）取代拉布的職位，內閣事務大臣高夫（Michael Gove）則被視為是下任內政大臣及外相的熱門人選。

不過首相府發言人表示，沒有計劃重組內閣，呼籲停止無謂揣測。