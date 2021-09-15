今天是漢光演習第3日，值蔡英文總統南下屏東看佳冬戰備道戰機起降操演之際，今有9架共機侵擾我西南空域，其中，有6架殲-16戰機。
根據空軍發布共機動態，共軍1架運-8技偵機，1架運-8反潛機，1架空警-500機，以及6架殲-16機，進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。
空軍並未說明這9架戰機侵擾我西南空域時間，而蔡總統是今天上午約6時許，抵達佳冬戰備跑道，操演由上午6時30分開始。
今天是漢光演習第3日，值蔡英文總統南下屏東看佳冬戰備道戰機起降操演之際，今有9架共機侵擾我西南空域，其中，有6架殲-16戰機。
根據空軍發布共機動態，共軍1架運-8技偵機，1架運-8反潛機，1架空警-500機，以及6架殲-16機，進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。
空軍並未說明這9架戰機侵擾我西南空域時間，而蔡總統是今天上午約6時許，抵達佳冬戰備跑道，操演由上午6時30分開始。
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