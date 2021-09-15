中職樂天女孩「伊伊」陳伊擁有甜美外型和惹火身材，加上可愛虎牙，有「甜心虎牙」之稱，在IG有51.1萬位粉絲追蹤，近日她曬出一組騎車照，一個轉身南半球還炸出見客，又帥又辣電暈大票粉絲。

伊伊在IG分享一系列騎車的照片，只見她以背影入鏡，穿著紅黑色賽車外套，搭配超短黑皮褲，露出修長美腿，尤其側邊還有個拉鍊設計，使得渾圓翹臀也全現形，屁股蛋有種若隱若現的感覺，相當撩人。

下個影片，伊伊轉到正面更是犯規，原來她外套底下穿了一件小可愛，不但中空露出一截小蠻腰，上衣胸口竟還挖個小洞，擠出南半球，帥氣中又性感爆表。有趣的是，依依脫下安全帽時，還搭配甩髮動作似乎想耍帥，但帥氣不成反而變成超萌氛圍，連她本人也忍不住自虧「是狗狗洗完澡吧」，

伊伊貼文Po出後，吸引許多粉絲留言狂讚「第一張視角也太害羞」、「南半球」、「小虎牙變成小獅子」、「載我載我」、「不要屁屁對鏡頭」、「第二個是洗髮水廣告吧」。