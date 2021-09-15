桃園新增一名Delta本土案例(案16213)，為桃園機場清消女員工，該女足跡廣泛，除了當地全聯、家樂福外，還在凌晨去新光三越A11一蘭拉麵用餐，引發討論，對此前台大感染科醫師林氏璧在臉書PO文，認為責任不在個案身上，該追究的是為何到現在都還沒打到屬於她的第二劑疫苗。

林氏璧在臉書PO文強調，自己已經說了好幾個月，政府應該要給前線高風險人員最好的盔甲，保護好他們就代表保護好一般民眾。他表示，打一劑疫苗雖然可以防止Delta重症，但預防感染效果只有三成，呼籲不該再拖延第一線人員施打第二劑疫苗時間，質疑為何此案到現在都還沒打到屬於她的第二劑。

林氏璧指出，第三類高風險接觸人員，到現在第二劑覆蓋率竟然只有68%，實在該打屁股，強調這是單位與主管機關該主動關切與解決的問題，責任不在確診個案身上，無論是什麼原因脫這麼久都還沒施打第二劑。

林氏璧文末也再度喊話，不論是AZ混莫德納，或是AZ混BNT、莫德納混BNT，怎樣都好，最該優先的就是讓這些接觸Delta前線的人員打好打滿第二劑。