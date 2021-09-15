賈靜雯、王淨主演《瀑布》入選「亞洲電影之窗」單元。（索尼影業提供）

「第26屆釜山影展」將在10月6日至15日登場，不似去年採線上方式進行，今年不畏疫情將舉辦實體活動，開幕式、紅毯、戶外座談等活動都開放觀眾和媒體入場。15日公布入選片單，崔岷植、朴海日、尹汝貞主演韓片《前往幸福之國》被選爲今年的開幕片，《寒戰》系列導演梁樂民執導的傳記式電影《梅艷芳》則將作為閉幕片。

還有4部台灣電影也都入選「亞洲電影之窗」單元，包括鍾孟宏執導、賈靜雯、王淨主演《瀑布》；新銳導演張騰元《徘徊年代》；《迴光奏鳴曲》導演錢翔第2部長片《修行》及柯震東、林哲熹主演《MONEYBOYS》。張艾嘉、彭于晏主演《熱帶往事》也有入選該單元。另外，廖克發《野番茄》、施佑倫《彼岸》則入選「紀錄片競賽」單元，張誌騰《Good Day》也入選了「亞洲短片競賽」單元。

而目前也傳出宋仲基有望擔任開幕式主持人，不過目前他所屬經紀公司HiSTORY D＆C表示仍在討論中，他主演《勝利號》因為疫情多次延檔，最後選擇直接上架Netflix，影展期間也將首次在戲院放映。此外，今年坎城影展開幕片《安妮特》和濱口龍介執導《在車上》、《偶然與想像》共3部入選「大師放映」單元（Gala Presentation），日本導演濱口龍介也將飛往韓國與《寄生上流》導演奉俊昊進行對談。