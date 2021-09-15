上海市第一中級人民法院15日公開發布一則強制執行案件懸賞公告，金額高達2162萬2826元（人民幣，下同，約合新台幣9513萬元）。

澎湃新聞報導，上海一中院執行美錦能源集團有限公司（美錦公司）向上海海博鑫惠國際貿易有限公司（海博鑫惠公司）、李兆會追償權務糾紛一案，海博鑫惠公司應支付美錦公司2億1622萬8262.63元和利息，李兆會對上述付款義務中未清償部分承擔1／4的連帶清償責任。

因被執行人至今未履行生效法律文書確定的義務，為切實維護權利人的合法權益，根據聲請執行人美錦公司的聲請，依照相關法律規定，法院向社會公開發布執行懸賞公告。執行懸賞期限一年，自2021年9月10日起至2022年9月9日止。

執行線索條件和獎金：

1.舉報人提供被執行人李兆會下落並成功找到李兆會，美錦公司承諾獎勵舉報人人民幣10萬元，獎勵金額在找到李兆會之日起3個工作日向舉報人支付。

2.舉報人提供真實有效且本院尚未掌握的被執行人名下財產線索，一旦查明屬實、具備執行條件並實際執行到位，美錦公司承諾按實際執行到位金額的10％予以獎賞。

兩個以上舉報人舉報同一線索的，懸賞獎金由先舉報的一方獲得；聯名舉報的，由聯名方共同獲得、自行分配。申請執行人的代理人、有義務提供被執行人財產線索的人員、法院工作人員及其近親屬或者存在其他不應發放懸賞獎金情形的，不得領取懸賞獎金。

上海一中院表示，對提供財產線索的人員身分及其提供線索的有關情況予以保密，但為發放懸賞獎金需要告知申請執行人的除外。嚴禁使用不正當的手段獲取舉報線索。