桃園公布確診和隔離分布圖。(市府提供)

國內今天新增1本土個案、4境外移入，無人死亡。(指揮中心提供)

新北幼兒園群聚暫告段落，國內今天（15日）又新增1例本土Delta確診案例，一名在桃勤公司上班的機艙清消員確診，不僅如此，個案活動足跡多在雙北，更曾在深夜到訪「一蘭拉麵」A11本店別館用餐。對此，草屯療養院醫師沈政男坦言，參照各國經驗，Delta入侵劇本都雷同，這例本土Delta個案更是對餐廳開放內用的壓力測試。

中央流行疫情指揮中心指出，案16231曾在今年6月打過一劑AZ疫苗，於9月12日出現輕微流鼻涕、頭暈等症狀，9月14日因工作需求篩檢，於今日確診。沈政男分析，個案被感染應該是一個多禮拜前的事，看起來跟長榮兩機師與新北某幼兒園群聚應該沒有關聯。應該慶幸這次比先前兩次更早抓到，更能避免擴散。

沈政男指出，從越南、新加坡到紐西蘭，Delta都是從機場與檢疫旅館漏出來，「劇本都是一樣」，因此台灣必須加強這些人的防疫與衛教，最好讓他們取得最好的疫苗保護力。

桃園市長鄭文璨指出，案16213除了曾赴龜山家樂福、全聯外，活動足跡多在雙北，北市衛生局稍早證實，個案能到信義區A11「一蘭拉麵」用餐。對此，沈政男直呼「Delta對內用防線的壓力測試，到來了！這是未來幾天的觀察重點。」

沈政男說，他知道自己是高危險群，所以早就打定不到餐廳內用，也儘量不到任何開放內用的地方買東西，並呼籲「中秋節就要到來，建議大家保守謹慎一點，必須脫下口罩的地方最好不要去」。他坦言，這樣大家可能會因此無法烤肉，但至少能在家開心吃月餅；一旦Delta擴散，到了冬至恐怕連在家吃湯圓都不敢了。