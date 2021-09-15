得不償失！屏東縣潮州鎮一間百元火鍋店為了省電費，竟找水電師傅以2000元為酬勞，以手動倒撥電表指針讓計度失準，案經台電稽查人員會同警方查獲。民事部分，屏東地院審後，判業者竊電屬實，要賠176萬餘元。可上訴。

判決書指出，于男承租屏東縣潮州鎮一處房屋經營百元火鍋店，卻找來水電工以2000元為代價，破壞台電裝設在該處的電表封印鎖與封鉛，以手動方式倒撥電表指數，致電表計度失真，達到短繳電費的行為。

台電稽查人員會同警方於2018年4月3日到場查獲後，此案刑事部分，經檢方起訴，于男遭判有期徒刑確定，得易科罰金。民事部分，台電根據電業法，向業者追償3個月以上、1年以下，並以電價1.6倍為計算之電費，共計追償176萬餘元。

對此，于男拿出於2018年4月至2020年6月間的電費帳單，求情每年平均電費落在20、30萬元，台電求償金額實在太高等。

屏東地院法官認為，于男竊電屬實，且電業法的求償標準為特殊計算基準，只要有違規事實，台電即可透過電業法等相關規定向實際用電人求償，並不需要另外舉證違規人的實際得利，不採信于男的說詞，判于男要賠176萬餘元。可上訴。