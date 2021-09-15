美國半導體巨頭英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）本月7日宣布，在IDM2.0戰略政策下，將在歐洲投入800億歐元（950億美元）建置新廠，擴充在當地的晶片產能，外媒就指出，英特爾能否成功，很大程度取決於荷蘭半導體設備商艾司摩爾(ASML)拿到獨家供應的極紫外光(EUV)微影設備。ASML頂著摩爾定律救星光環，今年以來股價已經大漲超過7成。

受惠於晶片短缺以及半導體長線需求可期，半導體設備股正處於獲利成長，今年以來，ASML股價從年初的500美元，截至美國時間15日早盤883.34美元，漲幅達到76%，遠遠超過其他半導體設備股的表現。

ASML今年第二季財報顯示，營收達40億歐元，毛利率50.9%，稅後純益達10億歐元，均符合甚至超乎市場預期。ASML總裁暨執行長Peter Wennink表示，該季度新增訂單金額達到83億歐元，其中49億歐元來自EUV機台訂單，總計未交貨訂單金額達175億歐元，顯示客戶拉貨提高產能需求的動能強勁。

ASML預期，2021年度的勁銷售額將比去年增加35%，毛利率介在51~52%。

晶圓代工廠跨入先進製程領域後，摩爾定律是否能維持，成為業界關注焦點，但ASML的EUV機台成為摩爾定律救星，不僅台積電、三星電子、SK海力士排隊訂購EUV機台，英特爾也宣布將採用推進到4奈米製程，導入高數值孔徑（High NA）EUV微影技術，顯見ASML在先進製程的優勢無人能及。

ASML 供應商約有 5000 家，超過75%的設備與服務銷售銷往亞洲，主要是台灣、南韓和大陸，但美國和歐盟都有意加強本國的半導體製造能力，甚至透過禁令限制大陸獲得頂尖的半導體生產設備，例如中芯國際的EUV機台訂單就此告吹，甚至連深紫外光(DUV)微影設備，至今也沒有下文。

除了地緣政治壓力，半導體設備廠商也面臨晶圓代工拉貨放緩，Barron’s報導，Susquehanna Financial Group分析師Mehdi Hosseini表示，預料晶圓廠的投資支出將在2021年下半年觸頂，市場需求開始調整，應用材料（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）、Advanced Energy Industries當前股價已經反應2022年需求，將3家公司的股票評級，從「正向」降至「中立」，目標價全面下修，但認為在先進封裝需求下，科磊（KLA）營運預料獲得支撐，股票評級從「中立」升至「正向」，目標價上修，泰瑞達（Teradyne）則是受惠於半導體測試設備觸底反彈，維持股票評級。