戰機飛行表演非常帥氣，不過多數的戰機表演都處在低速情況，因為飛的太快，地面上的觀眾根本就看不到。然而有些時候，美國的戰機表演會特別在低空進入超音速，使觀眾感受音爆的震撼。

航空學家(The Aviationist)報導，7月29日在威辛康辛州舉行的奧什科許航空展(Oshkosh AirVenture)期間，1架F-16戰機以超音速衝場，1名坐在B-25轟炸機裡的女孩，也被超音速產生的衝擊波嚇了一跳。

航空學家解釋，當飛機在加速時，飛機前方的空氣會被擠壓，產生一系列的壓力波，類似於船隻在水上航行時產生的船首波和船尾波。這些壓力波以聲速傳播。但隨著飛機速度持續，「波浪」會被迫​​聚集在一起，最終原本一道一道的「波浪」，在突破音速的那一刻，被合併成一個單一的衝擊波，並向外集中擴散，這個過程就會出現極為響亮的爆炸聲，也就是音爆。

SOUND BARRIER BROKEN at Oshkosh

在奧什科許的航空展上，攝影師史提夫‧考茲拉里奇(Steve Kauzlarich)捕捉到F-16超過1馬赫的那一刻。他說：「穿過音障的飛機會產生兩種音爆，一種在飛機的機頭，一種在機尾，但時間很近，通常會被視為一種音爆。F-16 離鏡頭很近，大概只有 400 英尺(120公尺)，所以毫無疑問有兩次爆炸和衝擊波。聽起來就像是兩顆桶裝炸彈在我們面前幾公尺處爆炸。」

F-16 SONIC BOOM AT OSHKOSH!! SPECTACULAR SOUND!

飛機超音速產生的衝擊波有時會對地面造成損傷，通常是打破窗戶，或是震歪門框。在反恐戰爭期間，有一架F-16以衝擊波嚇退敵軍，掩護友軍撤離。