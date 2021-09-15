全球供應鏈飽受消費者需求激增、勞動力短缺和疫情的摧殘下，一系列的因素導致航運供應承受龐大壓力，然值此之際，天災更讓航運供應鏈雪上加霜，專家指出，在這個時刻發生真的非常糟，這些天災致使港口被迫中斷，對如今的供需瓶頸造成更大的打擊，這樣的壓力已經趨近極限了。

美國財經媒體報導，「璨樹」颱風於長江入海口附近遊蕩，導致主要港口暫停營運；美國在颶風「艾達」肆虐路易斯安那州剛過2周後，熱帶風暴「尼古拉斯」侵襲德州，導致休斯頓港貨物和船舶流動受限。

航運在如此緊繃的運作下，又遇上極端的氣候影響，儘管營運並非完全停擺，但也對現在航運惡劣的處境產生很大的衝擊。

英國海運諮詢機構Drewry貨櫃研究經理Simon Heaney表示，在這個時機遇上天災真的很糟糕，讓已經承受很大壓力的航運供應鏈更加惡化，考量這些港口的規模，每次港口的染疫事件或是極端氣候都會使問題更加複雜，營運恢復情況也大受影響。

加州洛杉磯港、長堤港周一貨櫃輪停滯數量高達56艘，再創新高；油輪追蹤機構Vortexa分析師Serena Huang指出，港口原先就已受疫情影響，不時就會停擺，近期的天災讓情況更加惡化，全球供應鏈瀕臨極限，供應鏈中斷對大宗商品運輸構成很大的挑戰。