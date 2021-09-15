軍事新聞網站「任務與目的」（Task & Purpose）14日報導，A-10「疣豬」（Warthog）攻擊機近45年來已拯救無數美國大兵，但其最大的剋星美國空軍，多年來甚至不惜在背後動手腳，讓A-10機隊陷入缺乏零件的窘境，千方百計要讓這些老將退役，根本就是要將其「凌遲致死」。

根據非營利組織「政府監督計畫」（Project On Government Oversight）發布的最新報告，美國空軍多年來故意允許零件供應商合約失效，導致A-10機隊無法獲得必要的零件；還降低維護站點對該型機的大修能力，並拖延採購新機翼的時程，目的是讓國會相信A-10已過於老舊而難以維護，因此不應繼續服役。

以A-10新機翼採購案為例，美國空軍早在2007年便與波音（Boeing）簽署購買242架A-10新機翼的合約，但在合約執行70%後便讓其失效，並在之後屢次強調重啟生產線的成本過高，要求國會同意讓部分A-10退役。且前述採購獲得的機翼，最後一批遲至2018財年才為「疣豬」進行更換。

關係人士告訴「政府監督計畫」，在美國空軍的「努力」下，A-10機隊於2021財年將有約52%無法承擔作戰部署任務，且估計到2023年時，此數字還會進一步上升到63%。有些A-10因機翼狀況不佳而停飛，面臨「事實上的退役」；部分具飛行能力的「疣豬」也由於缺乏零件，無法射擊招牌性的30公厘GAU-8機砲；且每年有57架A-10須進廠大修，但在資源不足下，目前美國空軍每年僅能處理31架。

「政府監督計畫」指出，只要A-10不獨自深入敵陣，保持在地面部隊能夠壓制敵方防空單位的範圍內，便仍能保持足夠生存能力。並強調若A-10在沒有同類型後繼機種之下退役，美軍將完全失去專業的密接空中支援人員，因為許多經驗豐富的飛官可能隨愛機一同退役，或在轉飛多用途戰機後逐漸喪失專業能力。而下一場戰爭爆發時，美軍將不得不如同韓戰和越戰一般，在戰場上讓地面部隊付出慘痛代價。