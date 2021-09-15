《頭條開講》

陸委會主委邱太三表示，世界防疫效果做最好的是中國大陸與台灣，並強調兩岸有重啟對話的必要。前民進黨立委郭正亮表示，現在恐怕是要談兩岸怎麼讓情勢緩和下來。國際事務專家賴岳謙則指出，如果邱太三真的要改善兩岸關係，單方就可以做很多事。

邱太三在「三三企業交流會」中表示，世界防疫效果做最好的是中國大陸與台灣，並強調兩岸情勢隨不是那麼順，但雙方對維持現狀都有盡最大努力，也有重啟對話的必要跟可能。且形勢上也不適合緊繃下去。中國大陸的科興、國藥疫苗，都有受到世界衛生組織（WHO）認可，要不要認可這些疫苗，兩岸也要做溝通。

針對邱太三的說法，郭正亮15日在中天新聞《頭條開講》節目中表示，邱太三是民進黨政府各部會首長中，對大陸最友善的，大陸是知道的。沒有辦法，這個就是大環境，美中博弈，也包括總統本人的態度，因為兩岸關係是總統拍板的，那就要看總統要不要做這些事。而邱太三講這些話，並沒有說要和對岸具體要談什麼，現在恐怕是要談兩岸目前怎麼讓情勢緩和下來之類的。

賴岳謙則指出，如果邱太三真的要改善兩岸關係，單方就可以做很多事，比如大陸疫苗或旅客，要讓它對等的進來，這是單方可以做的，不需要跟大陸先磋商；還有「小明的故事」那10幾個孩子都可以人道主義的方式，讓他們進來。還有大陸的學生、大陸的觀光客，只要是在大陸打的疫苗，都可以考慮減少隔離的時間，這都是台灣自己可以做的。