日本傑尼斯「V6」成員三宅健14日在他的廣播節目《三宅健的RADIO》中，透露他日前在飛機上犯了個錯，讓他差點一身濕淋淋。三宅為了開演唱會而搭飛機移動，疫情期間，謹慎的他將消毒液帶在身上，但他覺得用小罐子一下就用完很麻煩，他就買了大瓶酒精。

去程時他為了一上機就擦座椅直接能用，用完就放在直放在安全位置上，而回程他將酒精放入他隨身的托特包中，放入座位上方的置物櫃。三宅說：「我坐靠窗位、我的經紀人坐靠走道位，結果睡到一半我感覺有水滴掉經紀人頭上！」原來他酒精在行李裡開關打開著，包一橫倒順勢就流了出來。在他身旁的經紀人以為是機頂漏水，馬上請CA來看，三宅健也馬上說明，「應該是我的酒精沒蓋好。」並向CA與大家道歉。10分鐘後，酒精就完全蒸發了，但也漏整整半瓶。

出道至今的V6今年迎來出道26周年，他們在TBS的長壽綜藝節目《校園瘋神榜！2021》（節目名稱為暫定）連播13年，今年6月宣布節目將於今秋播出特別篇，因V6在今年11月1日解散，《校園瘋神榜》也將落幕。播出時間尚未公布。台灣國興衛視表示，會評估是否引進播出該節目。