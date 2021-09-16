隨著疫苗陸續到貨，BNT即將開打、AZ進入第二劑施打。但是打過第1劑莫德納的民眾，過了10週後，至今仍苦等不到第2劑。目前台大正進行混打研究，不排除等不到莫德納的民眾，第2劑混打高端疫苗。有「松山劉德華」之稱的青年部副主任詹為元，15日在臉書進行網路民調「如果高端當你的第二劑嗎？」截稿為止，大多網友都不願意第二劑混打高端。

詹為元15日在臉書粉專進行網路民調「如果高端當你的第二劑嗎？」截稿為止，188則留言中，僅有1則回答願意，其他都是不願意混打高端。

網友紛紛留言表示，「除非通過公正認證，不然我還是多喝點白蘭氏雞精好了。」、「百般不願意，留給出主意的那家人享用吧。」、「民進黨不是口口聲聲喊說Taiwan can help，對那些捐贈台灣疫苗的國家，民進黨政府怎麼不出口高端疫苗回贈那些國家呢？」、「我連第一劑都還沒打。」、「呼籲政府做莫德納+BNT、AZ+BNT、高端+BNT的試驗，然後繼續採購3000萬劑BNT疫苗。」、「說好的莫德納...」、「陳時中等等家族成員全部先打給我們看看。」、「第一劑都還沒有打，還要打第二劑？」

由於莫德納疫苗短缺，打過莫德納的民眾苦等不到第二劑。台大正在進行莫德納混打高端疫苗臨床實驗，將計畫對年齡為20-70歲打過第一劑莫德納的220名民眾進行試驗。