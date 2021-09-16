現在中秋節最具「儀式感」的活動是什麼？當然是烤肉啦。和同住的家人一邊烤肉一邊閒話家常，如果這時候再來一杯冰涼飲料，絕對是人生一大樂事。而茶類就是烤肉桌上的常客，清涼暢快的感覺配上各式烤肉食材都很對味，最適合歡聚時刻，是烤肉節目中不可或缺的重要角色。

(吃烤肉同時再來一瓶純喫茶，滿足每一位饕客的口腹之慾/中時新聞網攝)

【烤肉配純喫茶美味絕配 茶香襯托料理好滋味】

美味的烤肉料理，關鍵在使用熾熱炭火逼出食材香氣，再塗上一層烤肉醬調味，無論在色澤、氣味與口感上，都讓人垂涎三尺，而不同口味的茶品可以讓食材的美味加分，你喜歡哪一種呢？

脆皮豬五花配無糖綠茶：無糖綠茶口味的純喫茶喝起來清新爽口，十分適合用來襯托脆皮豬五花的鮮嫩多汁，還能讓酥脆Ｑ彈的豬皮嚐起來更有滋味。

海鮮配檸檬紅茶：甘醇紅茶香搭配檸檬香氣，喝起來酸甜清爽，完美升級蝦子、蛤蜊的鮮美，為海鮮料理留住大海的氣息。

菇類搭配綠茶：香菇與杏鮑菇經燒烤後，散發出菇類特有香氣，再喝上一口純喫茶綠茶，讓蔬食料理的味覺更添層次感。

【緩解中秋無法開趴的悶 純喫茶還能這樣喝】

今年由於疫情因素，許多人忍痛取消各式在外的烤肉節目，改成在家賞月過中秋，這時候可以來罐純喫茶緩解你的悶，而純喫茶不只可以單獨品嘗，還能製成冰沙，喝起來透心涼；也可以搭配其他酒類做成特調，呈現出不一樣的風味。這裡分享兩種純喫茶獨特喝法：

(純喫茶無糖綠茶製成冰沙，淋上少許蜂蜜即能增添香氣，口感沁涼/中時新聞網攝)

蜂蜜綠茶冰沙：將冰塊製成冰沙並倒入綠茶口味的純喫茶，再摻點蜂蜜，以蜂蜜香甜襯托綠茶的清爽甘美，香甜的口感大人小孩都喜歡。而且做法十分簡單，很適合調製一大壺，在吃下一大塊沾滿烤肉醬的肉片之後，蜂蜜綠茶冰沙就是中秋烤肉節目的No.1飲品！

(以1:1的比例加入綠茶口味純喫茶，酸甜滋味中帶有茶香回甘的獨特口感/中時新聞網攝)

梅酒綠茶：家中烤肉的好處就是可以在飲料中加點酒精濃度，讓歡樂的烤肉氣氛中，帶點迷人的微醺。梅酒綠茶在日本十分流行，在散發天然梅香的梅酒之中，以1:1的比例加入綠茶口味純喫茶，酸甜滋味中帶有茶香回甘的獨特口感，讓中秋節增添曖昧的悸動感。(酒後不開車，安全有保障)

(中秋節最in的組合是什麼？當然是烤肉搭配純喫茶/中時新聞網攝)

【純喫茶+烤肉+聊不完的話題=中秋節歡樂方程式】

中秋節怎麼High？當然是來一頓充滿「儀式感」的烤肉大餐！一邊吃烤肉，一邊搭配冰涼暢快的純喫茶，各種口味的純喫茶都能帶出烤肉的鮮嫩風味，滿足每一個成員的口腹之慾，更讓彼此有聊不完的話題，共度一個充滿滋味的中秋節烤肉派對。 (廣編特輯)