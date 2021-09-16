公托倍增，攜手打造友善育兒城市！台中市長盧秀燕上任後力推「公托公幼倍增計畫」，打造平價優質的托育環境，台中市豐原西勢社區公共托育家園於9月10日開幕，盧市長出席揭牌時，除慶祝豐原第2座、全市第17座公托誕生，更強調未來將持續建設更多公托、公幼與親子館，打造台中成為願生樂養的幸福城市。

盧市長表示，她初上任時，台中市29區僅有5座公托，為讓台中在地年輕的雙薪家庭敢生敢養，她致力推動公托公幼倍增計畫，在市府團隊努力下，如今全市第17座公托開幕，照顧0至2歲的小朋友，明年預計達到佈點50座，並建置更多公幼、幼幼班、親子館等，也加強生育津貼補助，讓小朋友得到完善照顧、父母安心工作無後顧之憂。

「東西都超迷你，好可愛！」盧市長參觀西勢社區托育空間時指出，過去公托公幼興建都要找地、編預算曠日廢時，所以市府善用閒置場域，以西勢社區公共托育家園而言，它過去是台中縣舊縣長官邸，現在提供出來設置長青元氣學堂及公共托育家園，台中市公托才能做得快又節省經費，提供廣闊舒適的空間。

西勢社區公托家園內部空間明亮舒適，並兼顧衛生及安全，適合幼兒發展照顧。／圖由台中市政府新聞局提供

社會局表示，豐原西勢社區公共托育家園設立於舊台中縣縣長官邸，家園空間明亮溫暖，緊鄰長青元氣學堂綠意盎然的大草皮，與碧綠青翠的各式植栽。家園除依法規劃活動區、睡眠區、盥洗室、清潔區，更採開放空間設計，提供各類型學習刺激，營造舒適、衛生安全與符合幼兒發展的最佳照顧環境；家園由4位專業人員照顧12名0至2歲幼兒，提供近便優質的托育服務，協助家長們安心就業、放心送托。

社會局強調，為提供家長安心、幼兒安全的托育環境，台中市7月中旬已完成托嬰中心托育人員COVID-19疫苗接種，工作人員除每日收托前確實量測體溫，注意健康狀況，也按照衛福部頒布的「托嬰中心因應COVID-19防疫管理指引」進行健康監測計畫，建立異常追蹤處理機制，收托幼兒每日至少測量體溫2次，並落實管制訪客人數，採分艙分流照顧機制，1名托育人員照顧4名嬰幼兒，以5人1組分室或分區規劃，確保每1組服務過程可保持室內1.5公尺社交距離。

社會局說明，豐原西勢社區公共托育家園採日間托育，收托12名嬰幼兒，收托時間為週一至週五上午8時至下午6時，並協助家長申請托育費用補助；凡設籍台中市0到2歲的嬰幼兒，其父母或監護人一方設籍於本市，且符合收托資格者均可報名登記，歡迎家長踴躍報名，報名電話：04-25256630。

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