隨著生活型態改變、飲食精緻化，糖尿病成為不可忽視的疾病。如今一項最新研究發現，只要在8點半前吃早餐，就能降低罹患第2型糖尿病風險。

美國西北大學研究團隊，針對1萬多名美國成人，分析進食時間和進食總時數，對於空腹血糖值及胰島素抗性的影響。

結果發現，只要在早上8點半前吃早餐，血糖比較不容易升高，也比較不容易造成胰島素阻抗，有助降低罹患第2型糖尿病的風險。

此研究在內分泌學會年會（ENDO 2021）中發表。若想預防第2型糖尿病，不妨先從改變早餐時間開始吧！

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