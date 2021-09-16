過去有無數的研究發現，葡萄酒似乎可以預防罹患癌症的風險，只要涉及適量的葡萄酒，比如晚餐時喝一杯，酒精對心臟健康就會有輕微的保護作用，不過近日，加州大學舊金山分校的一項新研究卻推翻了這一項假設。

●增加心房顫動（Atrial fibrillation）的風險

根據近日發表在《內科醫學年鑒》（Annals of Internal Medicine）雜誌上的一項研究結果表示，即使只是一杯酒也會顯著地增加心房顫動（Atrial fibrillation）的風險。

心房顫動（Atrial fibrillation）是一種臨床常見的心律不整，它發生時心臟會有快速且不規則的跳動狀況，雖然不會有立即致命的問題，但由於心房在快速心房顫動時，喪失了有效收縮排空血液的功能，若持續一段時間，就有可能在左心房內產生血栓，進而打出血栓，發生腦中風或腸子缺血壞死、腎臟或肢體血管栓塞等急性併發症。

●與大量飲酒的觀點相反

該研究的主要作者加州大學舊金山分校心臟病學教授格雷戈里·馬庫斯在一份新聞稿中說：「與人們普遍認為的房顫與大量飲酒的觀點相反，似乎是一杯酒就足以增加罹患房顫的風險。」

科學家們早就已經知道大量飲酒會導致心房顫動（Atrial fibrillation），但在對100名患者的研究中，他們發現原來只要一小杯酒會使房顫發作的風險增加一倍，如果再多喝一杯，風險會是原來的三倍。

●影響似乎是相當線性的

從過去以來要研究酒精對健康的影響程度非常困難，特別是研究要依靠參與者準確報告他們攝入的酒精量這點來看就非常不準確，更不用說還得考慮到他們生活中的其他變量，不過這項研究的確有消除了一些過往的猜測，研究人員通過要求參與者定期扎手指進行酒精測量的血液測試，這就幫助研究更能客觀的搜集數據。

教授格雷戈里·馬庫斯在新聞稿中說：「這種影響似乎是相當線性的，飲酒越多，急性房顫的風險就越高。」「這些觀察反映了幾十年來患者報告的情況，但這是我們的第一個目標，也就是可測量的證據的確會嚴重影響心房顫動（Atrial fibrillation）發作的機會。」

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