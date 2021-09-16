干擾素（interferon）是具有抗病毒能力的蛋白質，當人體細胞受到病毒感染時，會產生干擾素以阻止病毒複製，同時也警告鄰近未被感染的細胞啟動防禦機制，避免病毒傳染擴散。儘管干擾素在人體內的含量很低，但是其應用於治療癌症、病毒感染引發的疾病都有許多臨床價值。

美國俄亥俄州立大學（Ohio State University）發佈於《Science Signaling》研究，提出可以同時對抗多種病毒的蛋白家族，SERINC5 蛋白會誘導受感染細胞分泌第一型干擾素、促發炎細胞激素，引發的免疫機制對 HIV、伊波拉病毒、茲卡病毒多種病毒都有效。

●SERINC5 蛋白啟動抗病毒訊息傳遞途徑

該研究負責人劉善慮教授從事多項 HIV 病毒感染與 SERINC （serine incorporator）的研究，2019 年他發表的一項論文指出，當 HIV 病毒感染宿主時，病毒的特殊蛋白構造會與宿主細胞的 SERINC 蛋白結合，抑制 SERINC 的抗病毒作用。

近期劉善慮教授團隊發佈於《Science Signaling》研究，則進一步探討 SERINC 蛋白家族在細胞感染後的作用機制。他們發現 SERINC5 會誘導許多與免疫相關的訊息傳遞途徑，包括第一型干擾素，以及分泌 NF-kB 促發炎細胞激素。

特別的是，細胞膜蛋白 SERINC5 參與免疫作用時，會從細胞膜表面移動到粒線體周圍，以獲得更多能量供給，這種移動形式在細胞運作來說非常少見。此外，SERINC5 會與其他蛋白如 MAVS、TRAF6 形成蛋白複合體，啟動的複雜免疫機制，在細胞實驗中對抑制 HIV、伊波拉、茲卡病毒複製都有效。

●抗病毒蛋白 也可抗新冠病毒？

這項研究指出 SERINC 蛋白家族廣泛的抗病毒能力，研究團隊將來還會針對該蛋白家族的其他成員，探討其相關的免應反應。此外，SERINC5 蛋白從細胞膜移至粒線體的機制仍不清楚，這也是未來需要進一步研究的方向。

此外，劉善慮教授更認為 SERINC 蛋白可能也可以抗新冠病毒，因為在病毒感染初期，第一型干擾素是抑制病毒功能的重要角色，劉教授認為 SERINC 啟動第一型干擾素的作用機制，具有廣泛抗病毒功效，也有抑制新冠病毒感染的潛力。